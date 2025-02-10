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Коммерсантъ FM
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По факту избиения комментатора Романа Скворцова возбудили уголовное дело

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту избиения спортивного комментатора Романа Скворцова, сообщили ТАСС в региональной прокуратуре. Дело возбуждено по статье об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести (ч. 1 ст. 112 УК РФ), пока проводится дознание.

Источник агентства рассказал, что, согласно записям камер видеонаблюдения, господин Скворцов получил травмы во время драки с посетителями одного из баров в центре Новосибирска. Комментатор вышел из заведения, в то время как из другого бара на улицу вышли двое мужчин. Один из них ударил господина Скворцова, и он упал. Отмечается, что конфликт произошел на улице.

О госпитализации господина Скворцова 9 февраля сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Позже стало известно, что у пострадавшего диагностировали гематому и ушиб головного мозга. В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области заявили о проведении проверки по факту инцидента.

Никита Черненко

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