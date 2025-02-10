Спортивный комментатор Скворцов госпитализирован в Новосибирске с ушибом мозга

В ночь на 9 февраля в одну из больниц Новосибирска доставили спортивного комментатора Романа Скворцова. У него диагностировали ушиб головного мозга и гематому, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. При каких обстоятельствах он получил травмы, неизвестно.

В Новосибирске 8–9 февраля проходил матч звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Первым о госпитализации господина Скворцова сообщил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он написал в Telegram, что Роман Скворцов попал в реанимацию, и «ситуация серьезная». Позднее случившееся также прокомментировал спортивный журналист Дмитрий Ерыкалов, который сопроводил Романа Скворцова в больницу. Он подтвердил, что господин Скворцова сутки провел в реанимации и пришел в сознание.

«Насчет ситуации в ночь с субботы на воскресенье будут разбираться правоохранительные органы. Они уже запросили записи видеокамер. Могу лишь сказать, что мы с коллегами оперативно вызвали скорую помощь»,— рассказал журналист.

В пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области сказали РБК, что проводят проверку. Telegram-канал Baza сообщил, что комментатора нашли вечером 8 февраля недалеко от одного из заведений на Красном проспекте Новосибирска — по предварительным данным, у него произошел конфликт с компанией отдыхавших.

Роману Скворцову 49 лет, он работает на «Матч ТВ» комментатором хоккейных и баскетбольных матчей.