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Власти Новороссийска выиграли спор за 112 га виноградопригодной земли

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО «Натухаевское Агро» в иске к администрации Новороссийска. Компания пыталась оспорить включение своего участка площадью 112 га в перечень виноградопригодных земель, что ограничивало возможности для строительства и других видов деятельности, сообщает «Ъ-Новороссийск».

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Суд признал, что мэрия не имела полномочий по распоряжению спорной землей, но иск был отклонен из-за пропуска срока давности. Юристы считают возможным доказать наличие уважительных причин для восстановления срока.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Натухаевское Агро» зарегистрировано в 2005 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — выращивание винограда. Учредитель — Анна Лысенко. Выручка предприятия за 2023 год не указана, убыток составил 30 тыс. руб.

Спор возник из-за постановления главы администрации Новороссийска №1909 от 1 апреля 2021 года, где земельный участок компании был включен в виноградопригодные земли. Истец утверждал, что это ограничивает его возможности и нарушает права. Однако суд отметил, что для включения в реестр необходимо пять лет использования земли для выращивания винограда за последние 50 лет, а полномочия по ведению этого реестра принадлежат Министерству сельского хозяйства РФ.

Тат Гаспарян

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