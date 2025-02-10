В суде заложили лозу

ООО «Натухаевское Агро» проиграло спор с администрацией Новороссийска о включении участка площадью 112 га в перечень виноградопригодных земель. Компания утверждала, что участок попал в перечень безосновательно, и теперь она не может использовать его исключительно для выращивания винограда. Суд решил, что полномочий у мэрии по распоряжению спорной землей нет, но обществу все же было отказано в удовлетворении заявления из-за пропуска срока исковой давности. Юристы считают, что агрофирма может попытаться инициировать новый судебный спор для восстановления своих прав.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Арбитражный суд Краснодарского края отказал ООО «Натухаевское Агро» в иске к администрации Новороссийска об оспаривании действий мэрии по включению участка общества в перечень виноградопригодных земель. Речь идет о 112 га земли в станице Натухаевская. Спорная территория принадлежит истцу на праве собственности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Натухаевское Агро» зарегистрировано в 2005 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — выращивание винограда. Учредитель — Анна Лысенко. Выручка предприятия за 2023 год не указана, убыток составил 30 тыс. руб.

Согласно материалам дела, предприятие оспаривает постановление главы администрации Новороссийска (№1909 от 1 апреля 2021 года). В документе земельный участок общества был отнесен к особо ценным продуктивным сельскохозяйственным угодьям для виноградарства. Компания утверждает, что включение участка в перечень виноградопригодных земель ограничивает возможности по строительству и другим видам деятельности, кроме выращивания винограда (по закону застройка виноградников запрещена — примеч. «Ъ-Кубань»). Истец считает, что это постановление нарушает его права и интересы в сфере предпринимательства.

Арбитражный суд Краснодарского края отметил, что для включения земли в состав виноградопригодных участков необходимо, чтобы она использовалась для выращивания виноградников не менее пяти лет за последние 50 лет. Порядок признания таких земель и ведение федерального реестра устанавливается правительством России. Таким образом, полномочия в сфере ведения реестра виноградопригодных земель и включения конкретных земельных участков в этот реестр относятся к компетенции Министерства сельского хозяйства РФ.

«У администрации отсутствовали государственные полномочия в области виноградарства и виноделия»,— говорится в решении суда.

Тем не менее, суд отказал в удовлетворении иска общества в связи с пропуском срока исковой давности без уважительных причин. Постановление главы Новороссийска о включении спорной земли в перечень виноградопригодных земель было принято 1 апреля 2021 года, предприятие же обратилось в суд с иском только 5 февраля 2024 года, что превысило установленный трехмесячный срок для обжалования.

«Ъ-Новороссийск» не удалось получить комментарий у представителей ООО «Натухаевское Агро», номера телефонов из открытых источников оказались недоступными.

«Если удастся документально подтвердить момент, когда компания фактически узнала о нарушении своих прав (например, при попытке получить разрешение на строительство), это может стать основанием для восстановления срока»

Партнер экспертной группы Veta Дмитрий Жарский говорит, что суд установил весьма важное обстоятельство — отсутствие полномочий у администрации относить спорный участок к виноградопригодным землям: «Это обстоятельство может сыграть на руку обществу, но уже не в этом споре. В апелляции общество может попробовать доказать наличие уважительных причин пропуска срока обращения в суд. Или попробовать доказывать, что реальное нарушение прав общества возникло не в момент принятия постановления, а позже — когда оно столкнулось с конкретными ограничениями в использовании земельного участка. Если удастся документально подтвердить момент, когда компания фактически узнала о нарушении своих прав (например, при попытке получить разрешение на строительство), это может стать основанием для восстановления срока»,— комментирует господин Жарский.

Однако, по его словам, необходимо учитывать, что судебная практика по вопросу восстановления пропущенных процессуальных сроков достаточно консервативна.

Также истец может обратиться в Минсельхоз с заявлением о проверке законности включения участка в реестр виноградопригодных земель, так как именно этот орган обладает соответствующими полномочиями, напомнил эксперт. «При получении отказа от министерства такое решение можно будет оспорить в рамках нового судебного иска, уже не будучи связанным с пропуском срока по первоначальному постановлению администрации»,— резюмирует господин Жарский.

Тат Гаспарян