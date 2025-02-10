Появилось видео с поврежденной обломками БПЛА крыши дома в Краснодаре

Власти Краснодара опубликовали видео с крыши дома в ЖК «Центральный», которая была повреждена ночью обломками беспилотника. Кадрами в своем Telegram-канале делятся сотрудники управления по жилищным вопросам Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: управление по жилищным вопросам Краснодара Фото: управление по жилищным вопросам Краснодара

Организация контролирует ликвидацию последствий попытки атаки беспилотников. Ремонтно-восстановительные работы планируют завершить до конца дня.

Около 02:00 по мск был сбит беспилотник над многоквартирным домом №129 по ул. Буденного. Пострадавших в результате попытки атаки ВСУ нет. Обломки беспилотника повредили крышу здания.

Татьяна Ручкина