Власти Литвы планируют привлечь ЕС к финансированию защиты подводных кабелей

Литовские власти планируют привлечь Евросоюз к финансированию защиты подводных кабелей, проходящих по дну Балтийского моря. Об этом премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Вильнюсе. Он оценил потребности Литвы в €32–34 млн.

«Исходя из текущей ситуации, реальная потребность одной лишь Литвы оценивается примерно в €32–34 млн»,— сказал Гинтаутас Палуцкас после встречи с Урсулой фон дер Ляйен (цитата по LRT). По его словам, средства необходимы для физической и технологической защиты кабелей.

Литовский премьер отметил, что в Вильнюсе в течение определенного периода готовы финансировать мероприятия по обеспечению защиты подводной инфраструктуры из собственных средств при условии, что ЕС впоследствии сможет покрыть или возместить эти расходы за счет средств из европейских фондов. Господин Палуцкас отметил, что в Вильнюсе ожидают, что политическое решение ЕС по этому вопросу будет принято «как можно скорее».

Вчера, 9 февраля, еврокомиссар по вопросам энергетики и жилищного хозяйства Дан Йергенсен и еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс призвали к тому, чтобы включить вопрос поддержки критически важной энергетической инфраструктуры в повестку ЕС при рассмотрении следующего долгосрочного бюджета на 2028–2034 годы.

О защите подводной инфраструктуры в странах Балтии заговорили с конца прошлого года, после серии повреждений подводных кабелей в регионе. В ноябре был поврежден кабель между Швецией и Литвой. В декабре повреждения получили кабель EstLink2 между Финляндией и Эстонией и еще четыре телекоммуникационных кабеля, соединяющие Финляндию с Эстонией и Германией.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «НАТО встает на стражу балтийского дна».

Анастасия Домбицкая