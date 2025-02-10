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УФАС возбудило дело из-за использования конкурентом товарного знака «Арианта»

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело в отношении компании «Мазис» из-за товарного знака «Родники Урала». Он оказался схожим с обозначением «Центра пищевой индустрии — Ариант», сообщает пресс-служба УФАС.

Установлено, что «Ариант» с 2011 года использует на бутылках газированной воды товарный знак «Родники Урала». Компания «Мазис» продает аналогичный товар с 2022 года под названием «Родник Урала». Экспертиза подтвердила, что обозначения схожи до степени смешения.

Кроме того, в марте 2024 года суд по интеллектуальным правам частично удовлетворил заявление ООО «ЦПИ — Ариант» к ООО «Мазис» из-за схожих товарных знаков. Истец требовал взыскать с ответчика более 4,7 млн руб. Однако суд снизил эту сумму до 1 млн руб.

Челябинское УФАС рассмотрит дело 26 февраля 2025 года.

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