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Коммерсантъ FM
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СКР возбудил уголовное дело после госпитализации пациенток частной клиники

Следователи московского управления Следственного комитета России (СКР) устанавливают обстоятельства инцидента, после которого пациенток частной клиники в столице госпитализировали в инфекционную больницу. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, уточнили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что женщин госпитализировали 8 февраля. На следующий день столичное управление Роспотребнадзора заявило, что пациентки проходили процедуру ЭКО в медицинском центре «Я здорова» ООО «Алгоритм плюс». Затем их госпитализировали с лихорадкой, у пострадавших выявили сепсис. РЕН ТВ сообщал, что пострадали пять женщин.

Вчера, 9 февраля, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование в медцентре. На время лабораторных исследований и до завершения расследования была приостановлена работа московской клиники. Сотрудники службы устанавливают круг контактных лиц и обследуют помещения клиники.

Никита Черненко

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