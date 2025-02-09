Роспотребнадзор приостановил работу медцентра в Москве после жалоб пациенток

Из-за случаев сепсиса у пациенток медицинского центра «Я здорова» ООО «Алгоритм плюс» в Москве начато эпидемиологическое расследование, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. По данным Росздравнадзора, женщин госпитализировали с лихорадкой после процедуры ЭКО.

Работа московской клиники, расположенной по адресу просп. Андропова, д. 42, корп. 1, приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования. Сотрудники Роспотребнадзора обследуют помещения клиники и определяют круг контактных лиц.

Росздравнадзор также следит за ситуацией. Первые жалобы на клинику поступили еще 8 февраля. РЕН ТВ пишет, что за медицинской помощью обратились минимум пять женщин.