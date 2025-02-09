Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Роспотребнадзор приостановил работу медцентра в Москве после жалоб пациенток

Из-за случаев сепсиса у пациенток медицинского центра «Я здорова» ООО «Алгоритм плюс» в Москве начато эпидемиологическое расследование, сообщило столичное управление Роспотребнадзора. По данным Росздравнадзора, женщин госпитализировали с лихорадкой после процедуры ЭКО.

Работа московской клиники, расположенной по адресу просп. Андропова, д. 42, корп. 1, приостановлена до результатов лабораторных исследований и завершения эпидемиологического расследования. Сотрудники Роспотребнадзора обследуют помещения клиники и определяют круг контактных лиц.

Росздравнадзор также следит за ситуацией. Первые жалобы на клинику поступили еще 8 февраля. РЕН ТВ пишет, что за медицинской помощью обратились минимум пять женщин.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...