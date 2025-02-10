В Новороссийске выявили нарушителей миграционного законодательства

Проверки на торговых складах крупного сетевого магазина, рынках и овощной базы выявили нарушителей миграционного законодательства. Как сообщила пресс-служба главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю, бойцы ОМОН «Пластун» и сотрудники военного следственного отдела СК РФ по Новороссийскому гарнизону проверили свыше ста человек.

Полицейские и военный комиссариат смогли во время проверки выявить двух бывших мигрантов, которые не встали на воинский учет. Трое иностранных граждан были привлечены к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

В 2024 году с территории Кубани за пределы России выдворили более 2 тысяч незаконных мигрантов. Это вдвое больше, чем годом ранее. В основном это граждане стран ближнего зарубежья, республик азиатской и кавказской частей бывшего СССР.

Алена Воробьева