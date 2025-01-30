Из Краснодарского края за год выдворили более 2 тысяч незаконных мигрантов

В 2024 году за пределы России с территории Кубани было выдворено вдовое больше нелегальных мигрантов, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В частности, с начала 2024 года приставы во взаимодействии с полицией выдворили за пределы РФ 2217 иностранных граждан, незаконно находящихся на территории России. В то время как за 2023 год из региона было отправлено в общей сложности 900 человек.

Подавляющее большинство выдворенных — граждане стран ближнего зарубежья, республик азиатской и кавказской частей бывшего СССР.

В этом году данная работа продолжается, отмечается в релизе.

Михаил Волкодав