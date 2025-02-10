Магазины «Светофор» в Новороссийске не планируют закрывать

Одна из крупнейших торговых сетей после проверок надзорных органов начала массово закрывать магазины в регионах России. Об этом сообщает «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В Новороссийске работают шесть магазинов «Светофор». Первый начал работать в помещениях завода «Прибой» уже много лет назад, уточняет «Новороссийский рабочий».

Жалоб от покупателей на какие-либо нарушения в работе магазинов не поступало. Однако в проверки деятельности «Светофора» в регионах России продолжатся до конца февраля. В случае выявления нарушений магазины сети будут закрываться.

«Я созвонился с директорами и выяснил, что никто из них не закрывается. Все продолжают работать, как и работали. В наше управление жалоб на работу магазином сети не приходило»,— рассказал начальник управления торговли и потребительского рынка администрации Новороссийска Тимур Пареньков.

По данным «Спарк-Интерфакс», сеть супермаркетов-дискаунтеров «Светофор» была основана в 2009 году Сергеем и Андреем Шнайдерами. Первый объект открылся в Красноярске. Магазины располагаются в малопривлекательных помещениях и ориентируются на потребителей с низким бюджетом.

Алена Воробьева