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Коммерсантъ FM
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Россиян предупредили о мошенничестве с обновлением аккаунта на «Госуслугах»

Управление по борьбе с киберпреступлениями МВД России предупредило о росте популярности мошеннической схемы, когда злоумышленники звонят гражданам под предлогом обновления аккаунта на «Госуслугах». Цель такого звонка — СМС-код, необходимый для получения доступа к учетной записи.

В ведомстве напомнили, что представители «Госуслуг» никогда не звонят клиентам: они направляют официальную информацию через личный кабинет или рассылки с одинаковых электронных адресов. «Это технически невозможно, так как, по официальному сообщению, порталом в настоящий момент пользуется более 110 млн человек. Чтобы обзвонить всех пользователей за месяц, нужна колоссальная команда операторов (почти 7,5 тыс. человек)»,— пояснили в Telegram-канале ведомства.

В январе сообщалось, что из-за взлома аккаунта на «Госуслугах» девушка из Санкт-Петербурга оказалась должна 1 млн руб. Через ее личный кабинет злоумышленники отправили заявки на 13 микрокредитов.

Подробнее о кибермошенничестве — в материале «Ъ» «Дипфейки идут на повышение».

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