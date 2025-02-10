Сосновский суд прекратил уголовное дело владельца рынка в Кременкуле

Сосновский районный суд прекратил уголовное дело в отношении владельца закрытого рынка в поселке Крменкуль Ривожидина Махмадова, обвиняемого в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.2 п. б ст. 238 УК РФ). Ему назначена мера уголовно-правового характера — судебный штраф. Решение было принято 7 февраля, говорится в материалах дела, опубликованных на официальном сайте суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

О возбуждении уголовного дела в отношении владельца земельного участка, на котором разместился бывший Каширинский рынок, стало известно в ноябре 2023 года. Как сообщал «Ъ-Южный Урал», тогда региональное управление Следственного комитета РФ подозревало Ривожидина Махмадова в совершении преступлений по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 171 (незаконное предпринимательство) и ч. 2 ст. 238. По версии следствия, предприниматель и иные лица организовали на земельных участках в Кременкуле рынок без получения необходимого разрешения в органах местного самоуправления. Помимо этого, в здании общежития, где жили работавшие на рынке иностранцы, были допущены грубые нарушения правил пожарной безопасности, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. В октябре 2023 года СК возбудил дело о халатности (ст.293 УК РФ) по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками администрации Сосновского района при предоставлении участков под размещение рынка.

В ноябре 2023 года рынок в поселке Кременкуль был закрыт. В январе 2024 года Арбитражный суд Челябинской области привлек Ривожидина Махмадова к административной ответственности в виде предупреждения за строительство или реконструкцию без разрешения (ч. 1 ст. 9.5 КоАП РФ).