«Новые люди» предложили повысить штрафы за хамство чиновников

Фракция партии «Новые люди» внесла в Госдуму законопроект о повышении штрафов для чиновников за оскорбление граждан и игнорирование их обращений. В пояснительной записке говорится, что низкие штрафы за подобные правонарушения «недостаточно мотивируют чиновников соблюдать свои должностные обязанности». Правительство заявило, что законопроект нуждается в доработке.

Согласно законопроекту, опубликованному в думской базе, штрафы по ст. 5.59 КоАП о нарушении порядка рассмотрения обращений граждан предлагается увеличить с 5–10 тыс. руб. до 10–20 тыс., а по ч. 4 ст. 5.61 об оскорблении со стороны чиновника — с 50–100 тыс. до 75–150 тыс. руб. За повторное нарушение вместо 100–150 тыс. будет грозить штраф 150–225 тыс. руб.

Правительство дало отрицательный отзыв на проект закона, указав, что в материалах не представлены результаты анализа статистических данных и практика по рассматриваемым категориям дел. «Однако убежден, что депутаты должны принимать решения, основываясь на интересах своих избирателей»,— написал один из авторов инициативы Владимир Плякин в своем Telegram-канале.

Президент Владимир Путин в декабре 2020 года подписал закон, вводящий штрафы для госслужащих за оскорбление граждан. Появлению законопроекта предшествовала серия скандалов с участием чиновников. При этом принятие проекта закона растянулось на несколько месяцев из-за противоречивых отзывов на него.