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Полиция Сочи изъяла 700 литров сидра без документов

В Лазаревском районе Сочи сотрудники полиции изъяли 700 литров сидра, реализуемого без необходимых документов, в ходе проверок по соблюдению законодательства в сфере продажи алкогольной продукции. Об этом сообщает пресс-служба УВД курорта в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба УВД Сочи

Фото: пресс-служба УВД Сочи

В ходе проверки, направленной на выявление нарушений в реализации алкогольных напитков, правоохранительные органы установили, что на одном из предприятий незаконно продавали сидр оптом. В связи с этим в отношении юридического лица и его директора составили административные протоколы. Изъятый алкоголь поместили на склад для дальнейшего разбирательства.

В 2024 году на курорте провели 98 мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту промышленной продукции. Специалисты изъяли более 30 тонн контрафактного алкоголя, свыше 1,4 тыс. единиц никотинсодержащей продукции и более 1 тыс. единиц товаров с нарушением товарных знаков. В отношении виновных лиц составили административные протоколы.

Изъятую нелегальную продукцию поместили на хранение в сочинское УВД. Ее дальнейшую судьбу решит суд.

Мария Удовик

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