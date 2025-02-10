В Казани врача-анестезиолога-реаниматолога признали виновным в смерти пациента

Вахитовский суд Казани вынес обвинительный приговор врачу-анестезиологу-реаниматологу клиники Казанского медуниверситета по делу о гибели пациента. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе районного суда.

Подсудимому назначили 2 года 6 месяцев ограничения свободы, но приговор не вступил в законную силу. Обвиняемый был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности уголовного преследования.

Ранее врача обвиняли по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как сообщал «Татар-информ», перед операцией он не предупредил своих коллег о возможной опасности для пациента с нестандартным строением гортани и диабетом. В результате оперируемый скончался после попытки интубации.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности.

В соответствии с изменениями в законодательстве, ст. 238 УК РФ о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности, не должна затрагивать случаи оказания медпомощи.

Проект закона был внесен в Госдуму в июне. Первое чтение он прошел в сентябре, второе и третье — в декабре.

Дарья Сайфиева