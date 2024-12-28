Путин одобрил декриминализацию медицинской деятельности

Президент России Владимир Путин подписал закон о декриминализации медицинской деятельности. Теперь ст. 238 УК РФ о работах или услугах, не отвечающих требованиям безопасности, не будет затрагивать случаи оказания медпомощи.

Проект закона был внесен в Госдуму в июне. Первое чтение он прошел в сентябре, второе и третье — в декабре. В рамках закона все дела по ст. 238 УК РФ в отношении медработников необходимо прекратить или переквалифицировать.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев утверждал, что декриминализация медицины — вопрос безопасности как врачей, так и пациентов. Он говорил, что в 2022 году по ч. 1 ст. 238 было заведено 138 дел против медиков, в 2023-м их число выросло до 216, по ч. 2 статьи (тяжкие преступления) в 2022 году было 136 дел, в 2023-м — 247.

Подробности — в материале «Ъ» «Врачам сбили градус уголовной ответственности».