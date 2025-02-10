Индекс Мосбиржи превысил 3000 пунктов впервые с июля 2024 года

Индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) достиг отметки 3007,39 пункта, увеличившись на 1,4%, следует из данных торгов на 15:43 мск. Отметку 3000 пунктов бенчмарк преодолел впервые за полгода. Последний раз на таком уровне индекс был 26 июля 2024 года. Индекс РТС растет на 1,4%, до 974,12 пункта.

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С начала 2025 года индекс Мосбиржа вырос на 4,22%. Максимальный уровень за сегодня, 10 февраля,— 3008,82 пункта. Лидерами роста стали «ЭН+ГРУП» (+3,91%), «Юнипро» (+3,64), НОВАТЭК (+3,49%), АЛРОСА (+2,64%) и МКПАО «ВК» (+2,48%). Среди лидеров снижения — «iПозитив» (-5,48%), ПАО «Южуралзолото группа компаний» (-1,86%), «Норникель» (-0,62%) и «Астра» (-0,36%).

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