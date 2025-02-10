Мэрия Ярославля ответила на предложение владельцев спецтехники убрать знаки

Грузовой транспорт может ездить в Ярославле, несмотря на наличие дорожного знака «Движение грузовых автомобилей запрещено», сообщили в мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Напомним, что владельцы спецтехники и грузового транспорта попросили власти снизить число знаков, запрещающих движение по городу. По их мнению, это ведет к большим штрафам для владельцев грузовиков, а последствием простоя может стать банкротство и остановка строительных работ в ряде районов города.

В мэрии Ярославля подчеркнули, что Октябрьский мост и Юго-западная окружная дорога от Гагарина до Московского проспекта имеют альтернативные пути объезда, что дает возможность грузовому транспорту ездить без нарушений. Власти также решили напомнить предпринимателям о том, что именно запрещают знаки.

«Дорожный знак 3.4 "Движение грузовых автомобилей запрещено" не запрещает движение грузовых автомобилей, предназначенных для перевозки людей, транспортных средств организаций федеральной почтовой связи, а также грузовых автомобилей без прицепа с разрешенной максимальной массой не более 26 тонн, которые обслуживают предприятия, находящиеся в обозначенной зоне»,— сообщили в мэрии и напомнили, что наложенные штрафы можно обжаловать.

Алла Чижова