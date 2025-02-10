В Удмуртии зафиксировали третий случай бешенства в 2025 году

В Удмуртии зарегистрировали третий случай бешенства в 2025 году. Как сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии по республике, в Можге лисица проникла в два подворья, где контактировала с собаками. Ее труп животного был найден на придомовой территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Собакам провели вынужденную вакцинацию против бешенства и изолировали. Они будут находиться под наблюдением ветеринаров. Пробы от трупа лисицы направили в лабораторию, где подтвердилось наличие вируса бешенства. На месте обнаружения тела и в личных подворьях провели дезинфекцию.

Напомним, 7 февраля случай бешенства зарегистрировали у домашней непривитой собаки в Ленинском районе Ижевска. Вероятной причиной заражения назвали возможный контакт с диким животным.