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Коммерсантъ FM
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В МИД РФ не ожидают больших перемен к лучшему в отношениях с США

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что после прихода Дональда Трампа в Белый дом в России не ожидают больших перемен к лучшему в отношениях с Вашингтоном. По словам дипломата, США давно воспринимают Москву как «острого противника».

«Ожиданий перемен к лучшему, наверное, меньше, чем на других направлениях»,— сказал Сергей Рябков на пресс-конференции сегодня, 10 февраля (цитата по РИА Новости). «В американской внутренней политике и во всех отношениях закостенелой системы внешнеполитических координат России отведено место "острого противника", это терминология официальная»,— пояснил он, отметив, что в США в отношении восприятия России «давно сложился двухпартийный консенсус».

Вместе с тем, отметил господин Рябков, приход команды Дональда Трампа, «несмотря на противоречивость заявляемых им самим и его людьми позиций, хотя бы обозначает заинтересованность в возобновлении прерванного демократами диалога с Россией». «Мы готовы к диалогу, о чем говорилось неоднократно, в том числе готовы обсуждать урегулирование на Украине, но лишь на равноправной, взаимоприемлемой основе»,— отметил замглавы МИД РФ.

Что касается российско-украинского урегулирования, ранее Сергей Рябков заявлял, что Москва открыта к диалогу с Вашингтоном, но договариваться готова только на условиях «жесткого торга» с учетом текущей ситуации и национальных интересов.

О трудностях мирного процесса по Украине — в материале «Ъ» «Вместо мира лишь разговоры».

Анастасия Домбицкая

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