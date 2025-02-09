Из Красной книги Ростовской области исключили шемаю

Азово-черноморская шемая, обитающая в бассейне реки Дон, исключена из Красной книги Ростовской области.При этом рыб этого вида по-прежнему ловить нельзя, сообщает «КП — Ростов-на-Дону» со ссылкой на зоолога Сергея Дудкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Как сказано в сообщении, из Красной книги исключена только азово-черноморская шемая, причем только проходная форма бассейна реки Дон. По-прежнему малочисленными остаются популяции, обитающие в Цимлянском водохранилище, выше по течению Дона, в Пролетарском водохранилище и реке Маныч, а также в реке Миус.

Несмотря на исключение проходной формы шемаи из Красной книги, ловля этой рыбы остается под запретом. Снять его может Федеральное агентство по рыболовству. Соответствующий проект уже год находится у него на рассмотрении.

Азово-черноморская шемая была внесена в Красную книгу Ростовской области в 2004 году. С того времени в регионе велось искусственное воспроизводство вида. Численность нерестового стада составляет сейчас около 400 тыс. экземпляров.

Кристина Федичкина