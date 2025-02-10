Полиция ищет поджигателей домов в Ленобласти

Днем 9 февраля в полицию обратилась 36-летняя предприниматель, которая рассказала, что в конце декабря 2024 года неизвестный поджег ее дом на Артековской улице в Лаголовском сельском поселении, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

В этот же день в полицию обратился 41-летний водитель компании-перевозчика. По его словам, неизвестный в октябре минувшего года поджег два принадлежащие ему дома, гараж, баню и забор, находящиеся на Императорской улице в СНТ «Фаворит» Гостилицкого сельского поселения.

По обоим фактам возбудили уголовные дела по ч.2 ст.167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества). Сейчас полиция ведет розыск поджигателей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что неизвестный предпринял попытку поджога здания Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на Литейном проспекте. Злоумышленника задержали на месте преступления.

Андрей Маркелов