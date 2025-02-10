Индийский эксперт рассказал о влиянии санкций на экономические связи с Россией

Директор Международного фонда Вивекананды, бывший секретарь Совета национальной безопасности Индии Арвинд Гупта в интервью «Ъ» заявил, что, хотя страна не присоединились к западным санкциям против России, отключение последней от SWIFT негативно сказалось на российско-индийских экономических отношениях. Он заявил о необходимости «срочно» разработать альтернативную платежную систему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @vifindia Фото: @vifindia

«Предприниматели опасаются последствий, если они нарушат санкции. Это является серьезным препятствием на пути развития торгово-экономических связей. Механизм торговли рупия—рубль имеет свои ограничения. В связи с этим обеим странам необходимо срочно найти эффективные способы создания альтернативной платежной системы. Они также могут прибегнуть к расчетам в третьей валюте»,— сказал Арвинд Гупта.

Эксперт также отметил, что стремление стран БРИКС к дедолларизации на фоне прихода Дональда Трампа к власти в США, который обещал в ответ закрыть американский рынок, создает угрозу для государств, имеющих тесные экономические и коммерческие связи с Вашингтоном. «Мы должны быть реалистами. Доллар остается доминирующей валютой мировой торговли и международных расчетов. Альтернативной мировой валюты пока не предвидится»,— подчеркнул Арвинд Гупта.

Подробнее — в интервью «Ъ».

Лусине Баласян