Принципиально новый уровень

Бюро патентов и торговых марок США выдало два патента российской компании Smart Engines, специализирующейся на разработке систем компьютерного зрения на базе искусственного интеллекта (ИИ). Оба изобретения направлены на совершенствование компьютерной томографии (КТ) — одного из ключевых методов медицинской диагностики и промышленного контроля. Запатентованные технологии повышают точность и скорость обработки данных и значительно снижают дозу облучения пациента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники Международного томографического центра СО РАН во время исследования пациента на приборе МРТ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Сотрудники Международного томографического центра СО РАН во время исследования пациента на приборе МРТ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Первая технология позволяет снизить радиационную нагрузку на человека при проведении компьютерной томографии. В основе предложенного метода — контроль процесса сканирования специализированным ИИ, прерывающим облучение, как только собраны все необходимые данные. После получения каждой частичной реконструкции ИИ анализирует качество 3D-изображения, и, если информации для постановки диагноза достаточно, процедура завершается досрочно. Результаты тестирования показали, что метод позволяет снизить радиационную нагрузку в среднем на 15%, а в случаях раннего выявления патологий — до 25%. Это делает процедуру безопаснее для пациентов без ущерба точности диагностики.

Второй патент был выдан на метод построения высокопроизводительных алгоритмов, которые значительно ускоряют процесс реконструкции трехмерных изображений в компьютерной томографии. Традиционные методы реконструкции требуют значительных вычислительных ресурсов и времени. Новые алгоритмы, разработанные учеными Smart Engines, оптимизируют эти процессы, сокращая количество операций для обратного проецирования в сотни раз. Это открывает возможности для создания томографов нового поколения, которые будут быстрее, точнее и экономичнее существующих моделей.

О том, как сегодня используют искусственный интеллект в компьютерной томографии и других областях, «Ъ-Науке» рассказал один из авторов изобретений, технический директор Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Николаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Технический директор Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Николаев

Фото: Smart Engines Технический директор Smart Engines, доктор технических наук Дмитрий Николаев

Фото: Smart Engines

— Какую проблему удалось решить при помощи предложенного подхода?

— Сегодня одной из ключевых проблем томографии остается дозовая нагрузка на пациента. Традиционные протоколы КТ предполагают фиксированное количество рентгеновских снимков независимо от индивидуальных особенностей пациента. Это может приводить к избыточной радиационной нагрузке, что особенно критично при частых обследованиях. По этой причине сегодня не рекомендуется проводить компьютерную томографию чаще, чем раз в год. Однако порой, если риск осложнений болезни высок, пациенту могут назначить дополнительные обследования. Более того, в некоторых случаях врачам приходится проводить несколько сканирований подряд, если пациент пошевелился в ходе КТ.

Предложенный нашими учеными подход позволяет говорить о принципиально новом уровне томографии. Он повышает эффективность процесса постановки диагноза, уменьшая дозовую нагрузку на пациента. Более того, ИИ точно фиксирует момент, в который процедура пошла не по протоколу, а значит полученные результаты будут неинформативными. В таком случае алгоритм останавливает обследование. В результате пациенты будут проходить обследования с минимально необходимой дозовой нагрузкой, что особенно важно при длительном наблюдении.

— Поможет ли снижение радиационной дозы при КТ в лечении известных болезней?

— Пандемия коронавирусной инфекции и вспышки пневмонии подтверждают необходимость разрабатывать эффективные методы диагностики, избавляющие пациентов с патологиями от лишней радиационной нагрузки. Во время пандемии заболевшим назначали по несколько процедур КТ с небольшими промежутками между ними, чтобы наблюдать за динамикой лечения.

Запатентованный нами метод открывает путь к созданию устройств принципиально нового класса, в котором томограф перестает быть лишь инструментом визуализации. Вместо этого он становится роботом, управляемым искусственным интеллектом, и самостоятельно останавливает сканирование, когда данных для постановки диагноза достаточно. Такой подход позволяет достигнуть высокой точности диагностики с использованием меньшего числа рентгеновских снимков.

— Какой прикладной эффект может дать ускорение процесса томографической реконструкции?

— Разработанные нами алгоритмы существенно превосходят по производительности все ранее известные методы реконструкции изображений и гораздо эффективнее справляются с обработкой больших объемов данных. В медицине это критически важно в экстренных ситуациях — при борьбе за жизнь пациента.

Новый способ также значительно снижает требования к вычислительной мощности процессоров в томографах, что позволяет повысить доступность оборудования для медицинских учреждений.

— Как алгоритмы реконструкции изображений могут быть применены за пределами медицины?

— Описанный нами метод можно применять в самых разных отраслях — например, в промышленности для дефектоскопии сложных деталей, двигателей или микросхем. Он позволяет производить неразрушающее исследование внутренней структуры объектов с высокой скоростью и точностью.

В основе предложенного подхода лежит универсальная идея автоматизации анализа данных и принятия решений с использованием искусственного интеллекта. Это дает возможность сократить время контроля качества, ускорить и удешевить многие производственные процессы.

— Какими новыми разработками вы занимаетесь сейчас помимо совершенствования КТ-технологий?

— Сфера применения технологий компьютерного зрения весьма широка. В данный момент мы активно развиваем системы распознавания паспорта и других документов на основе искусственного интеллекта. Эти решения уже успешно применяются в финансовом секторе, логистике и госучреждениях для автоматизации ввода данных и снижения рисков мошенничества. Созданные нашими учеными алгоритмы точно извлекают данные как из печатных, так и из рукописных полей. Особое внимание уделяется обработке документов с низким качеством изображения, например при плохом освещении или наличии искажений.

Помимо этого мои коллеги разработали новое ПО для распознавания анкет и форм с возможностью самостоятельной настройки по одному образцу. Оно позволит пользователям добавлять распознавание новых документов с жесткой структурой всего за несколько минут без участия компании-разработчика.

Подготовлено при поддержке Smart Engines