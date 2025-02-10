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Аэропорт Надыма в 2024 году обслужил более 235 тыс. пассажиров

В Надыме (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) аэропорт в течение 2024 года обслужил более 235 тыс. пассажиров, сообщил в своем telegram-канале глава Надымского района Дмитрий Жаромских.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Кроме того, в прошлом году в аэропорту Надыма проводился ремонт, в ходе которого были обновлены залы ожидания, зоны досмотра и регистрации, а также санитарные комнаты и комната матери и ребенка. На территории установили видеонаблюдение с системой распознавания лиц. «Провели масштабную реконструкцию привокзальной площади: обустроили стоянку для автомобилей, выделенные полосы для пассажирского транспорта, пешеходные зоны, установили освещение»,— добавил господин Жаромских.

Напомним, пассажиропоток в аэропорту Салехарда (ЯНАО) в 2024 году вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом — к концу года он принял свыше 470 тыс. пассажиров.

Ирина Пичурина

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