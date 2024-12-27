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Аэропорт Салехарда принял более 470 тыс. пассажиров в 2024 году

Пассажиропоток в аэропорту Салехарда (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) в 2024 году вырос на 4,8% по сравнению с прошлым годом — к концу текущего года он принял свыше 470 тыс. пассажиров, сообщили в пресс-службе аэропорта.

Аэропорт Салехарда

Аэропорт Салехарда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Аэропорт Салехарда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Для ямальцев и гостей региона было доступно 27 направлений для полетов.

Напомним, в марте губернатор региона Дмитрий Артюхов рассказал о проектировании нового аэропорта в Салехарде, которое должны были начать в 2024 году. Площадь аэровокзала будет увеличена в четыре раза, появятся трапы и удобная зона ожидания.

Ирина Пичурина

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