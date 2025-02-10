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В импортозамещение на заводе в Заинске вложат более 300 млн рублей в 2025 году

В 2025 году в модернизацию производства каменной ваты на заводе «Техно» в Заинске планируется вложить более 300 млн руб. Средства будут направлены на замену импортного оборудования отечественными аналогами, сообщает пресс-служба компании «Технониколь».

Основная часть инвестиций будет направлена на проект по модернизации оборудования для производства минерального волокна. К работам по проектированию и изготовлению агрегатов привлекут российские компании. Запуск обновленного оборудования запланирован на 2026 год.

«Этот сегмент довольно сильно пострадал после ухода иностранных производителей, и появление дополнительных мощностей поможет компенсировать нестабильность импортных поставок, что в итоге обеспечит хорошую урожайность в сезон», — отметил директор завода Андрей Мамонтов.

В 2024 году компания уже вложила более 200 млн руб. в развитие завода. На предприятии запустили новую линию по производству субстратов для теплиц, увеличив мощность в 4,5 раза — до 30 тыс. кубометров в год.

Отмечается, что завод производит более 740 видов теплоизоляционных материалов. Продукция поставляется в 40 регионов России, а также в Азербайджан и Казахстан.

На предприятии работают 327 человек, средняя заработная плата составляет более 100 тыс. руб. В 2024 году налоговые отчисления завода составили около 455 млн руб.

Анар Зейналов

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