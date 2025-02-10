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На трассе Сургут — Салехард в результате ДТП погибла женщина-водитель автомобиля

На 272 км дороги Сургут — Салехард в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) во время ДТП погибла женщина-водитель автомобиля, еще два человека пострадали, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Фото: ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа

Авария произошла 10 февраля около 8:49: в результате столкновения Lexus и Toyota погибла на месте водитель Lexus, а водителю и пассажиру Toyota потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП организована проверка.

Ранее в Свердловской области водитель автомобиля Lada погиб в ДТП на 5 км трассы Богданович — Сухой Лог. Предварительно установлено, что водитель Lada выезжал со второстепенной полосы на главную и не предоставил преимущество автомобилю Ford Focus.

Ирина Пичурина

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