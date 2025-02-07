Под Богдановичем водитель Lada погиб в аварии, двое пострадали

Водитель автомобиля Lada погиб в ДТП на 5 км трассы Богданович — Сухой лог, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Предварительно установлено, что 55-летний водитель Lada выезжал со второстепенной полосы на главную и не предоставил преимущество автомобилю Ford Focus, которым управлял 31-летний водитель. Автомобили столкнулись. Травмы получили оба водителя и 55-летняя пассажирка Lada. При этом водитель Lada скончался при транспортироке в больницу от полученных травм.

Все участники аварии являются местными жителями. Водитель Lada имеет стаж вождения с 2004 года и был привлечен к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения один раз. Состояние мужчины в момент аварии будет определено после проведения химико-токсикологической экспертизы. Водитель автомобиля Ford за последние 12 лет допустил два нарушения ПДД, по результатам освидетельствования сотрудниками ДПС оказался трезвым.

На месте аварии сотрудники ГИБДД провели необходимые процессуальные мероприятия. В отношении владельца Ford были составлены административные протоколы по ст. 12.5 прим.1 КоАП РФ и 12.37 ч.2 КоАП РФ. По факту аварии назначено проведение расследования для дальнейшего выяснения обстоятельств.

Анна Капустина