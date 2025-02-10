Песков призвал дождаться деталей плана Трампа по сектору Газа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что необходимо дождаться деталей плана президента США Дональда Трампа об американском контроле над сектором Газа. Так представитель Кремля прокомментировал идею господина Трампа «купить» и отстроить регион.

«Здесь стоит дождаться каких-то деталей, если речь идет о последовательном плане действий. Там почти 1,2 млн тыс. палестинцев, которые там живут, вот это главный вопрос. Это те люди, которым соответствующими резолюциями Совета безопасности ООН было обещано государственное решение ближневосточной проблемы. Таких вопросов очень много»,— сообщил журналистам господин Песков.

5 февраля по итогам переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Дональд Трамп заявил, что сектор Газа перейдет под контроль США. Он допустил, что анклав может стать «Ривьерой Ближнего Востока», но сначала нужно переселить около 2 млн жителей в другие страны. Идею президента США раскритиковали ООН, Саудовская Аравия и страны Европы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Газе меняют собственника».