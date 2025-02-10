На Дону в партии подсолнечника массой 150 тонн обнаружена амброзия

В Ростовской области в партии подсолнечника общей массой 150 т выявлено заражение опасным карантинным объектом — амброзией полыннолистной. Об этом сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По информации ведомства, зараженные семена были обнаружены при установлении карантинного фитосанитарного состояния продукции. Склад, в котором хранился подсолнечник, находится в Неклиновском районе.

Надзор объявит предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Зараженная партия подсолнечника направлена на переработку, на предприятие, использующее технологию лишения карантинных объектов жизнеспособности.

Амброзия полыннолистная относится к карантинным сорнякам в соответствии с перечнем Евразийского экономического союза. Ее семена легко распространяются, попадая в почву вместе с семенами культурных растений. Это приводит к засорению полевых культур, огородов, садов, лугов, пастбищ и полезащитных лесных полос.

Анастасия Казуков