Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

За 2024 год энергетики подключили к теплоснабжению 137 зданий в Петербурге

В уходящем году специалисты ресурсоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» в рамках технологического присоединения проложили в Петербурге в общей сложности почти 16 с половиной километров тепловых сетей.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснили 28 декабря в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, новые сети позволят обеспечить теплоснабжение 137 зданий в городе, большая часть из которых — объекты высокой социальной значимости.

В числе подключенных к теплоснабжению: 54 жилых дома, 43 образовательных, 11 лечебных учреждений, два пожарных депо, один театр и 26 прочих объектов, уточнили в ГУП «ТЭК СПб».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что энергетики провели залповую реконструкцию более 11 километров теплосетей в Пушкине. Всего за последние пять лет в городе заменили 62 км сетей.

Андрей Цедрик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...