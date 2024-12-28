За 2024 год энергетики подключили к теплоснабжению 137 зданий в Петербурге

В уходящем году специалисты ресурсоснабжающей организации ГУП «ТЭК СПб» в рамках технологического присоединения проложили в Петербурге в общей сложности почти 16 с половиной километров тепловых сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как пояснили 28 декабря в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга, новые сети позволят обеспечить теплоснабжение 137 зданий в городе, большая часть из которых — объекты высокой социальной значимости.

В числе подключенных к теплоснабжению: 54 жилых дома, 43 образовательных, 11 лечебных учреждений, два пожарных депо, один театр и 26 прочих объектов, уточнили в ГУП «ТЭК СПб».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что энергетики провели залповую реконструкцию более 11 километров теплосетей в Пушкине. Всего за последние пять лет в городе заменили 62 км сетей.

Андрей Цедрик