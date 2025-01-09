За первые дни 2025 года в Свердловской области родилось 666 детей

За первую неделю января 2025 в Свердловской области на свет появилось 666 детей — 368 мальчиков и 298 девочек, в том числе четыре пары близнецов, сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В возрасте до 35 лет матерями стали 483 женщины, после этого возраста родили 179 человек. Для двух жительниц региона эти роды стали седьмыми, а 99 новорожденных стали третьими детьми у своих мам.

Напомним, в ночь на 1 января в Свердловской области родилось три мальчика и четыре девочки — первым малышом 2025 года стала девочка, которая родилась в Екатеринбургском перинатальном центре в 00:21.

Ирина Пичурина