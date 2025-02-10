Александр Бастрыкин запросил доклад о стрельбе у клуба в Краснодаре

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Кубани Андрею Маслову доложить о результатах рассмотрения ходатайства по делу о стрельбе в Краснодаре. Об этом сообщает информационный центр ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из соцсетей. Конфликт произошел в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на ул. Зиповской. Неизвестный ранил 29-летнего местного жителя и попытался скрыться на автомобиле Ford Mondeo, но был задержан сотрудниками ДПС в Успенском районе.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Следственный комитет инициировал передачу материалов дела из МВД в свое производство.

Анна Гречко