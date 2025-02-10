Дело о стрельбе на улице Зиповской в Краснодаре передадут в СКР

Следственное управление СКР по Кубани намерено принять к производству уголовное дело о хулиганстве, возбужденное после случая со стрельбой в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из соцсетей. Конфликт произошел в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на ул. Зиповской. Неизвестный ранил 29-летнего местного жителя и скрылся на автомобиле Ford Mondeo.

Сотрудники ДПС остановили иномарку подозреваемого на посту «Успенский». В автомобиле находились двое — 32-летний водитель и 34-летний пассажир, оба жители Чечни. В салоне правоохранители обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет, магазин и 18 патронов.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Из-за общественного резонанса материалы планируют передать в следственные органы регионального управления СКР.

Анна Гречко