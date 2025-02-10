Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дело о стрельбе на улице Зиповской в Краснодаре передадут в СКР

Следственное управление СКР по Кубани намерено принять к производству уголовное дело о хулиганстве, возбужденное после случая со стрельбой в Краснодаре. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Об инциденте стало известно из соцсетей. Конфликт произошел в ночь на 9 февраля возле развлекательного заведения на ул. Зиповской. Неизвестный ранил 29-летнего местного жителя и скрылся на автомобиле Ford Mondeo.

Сотрудники ДПС остановили иномарку подозреваемого на посту «Успенский». В автомобиле находились двое — 32-летний водитель и 34-летний пассажир, оба жители Чечни. В салоне правоохранители обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет, магазин и 18 патронов.

Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Из-за общественного резонанса материалы планируют передать в следственные органы регионального управления СКР.

Анна Гречко

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...