В Краснодаре на улице Зиповской мужчину обстреляли из травматического пистолета

Ночью 9 февраля в Краснодаре на улице Зиповской возле развлекательного заведения неизвестный ранил 29-летнего мужчину и скрылся на автомобиле «Форд Мондео». Об этом сообщила в своем Телеграм-канале пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На посту ДПС «Успенский» госавтоинспекторы остановили автомобиль, на котором уехал злоумышленник — 32-летний житель Чечни. Водитель и 34-летний пассажир, ранивший в Краснодаре мужчину, были задержаны.

При досмотре в салоне автомобиля полицейские обнаружили и изъяли оружие, по конструкции схожее с травматическим пистолетом, а также магазин и 18 патронов к нему.

В отношении злоумышленника следственный отдел УМВД по Краснодару возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (Хулиганство). При этом в действиях водителя полицейские усмотрели признаки административного правонарушения по ч. 1 ст. 20.8 КоАП РФ.

Андрей Николаев