«В регионе необходимо развивать малые технологические компании»

Нижегородская область может получать дополнительную доходы в бюджет за счет развития малых технологических компаний, но пока в регионе слабо работает законодательство, направленное на поддержку таких предприятий. Об этом «Ъ-Приволжье» рассказал гендиректор ООО «НТЦ “Химинвест”» Василий Короткий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный директор НТЦ «Химинвест» Василий Короткий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Генеральный директор НТЦ «Химинвест» Василий Короткий

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

— В 2023 году был принят федеральный закон «О развитии технологических компаний в Российской Федерации». Однако в Нижегородской области их очень мало, они, по сути, предоставлены сами себе. Малый бизнес может быть очень эффективен в проведении научных разработок, апробировании и производстве инновационной продукции и регион должен принимать участие в развитии малых технологических компаний (МТК). Однако, насколько я знаю, никаких подзаконных актов и госпрограмм по поддержке малых технологических компаний (МТК) на местном уровне нет. По сути, этот федеральный закон у нас не работает.

Например — глубокая переработка леса, которой мы давно занимаемся. Считается, что при механической переработке с одной сосны можно получать до 20 тыс. руб. дохода за счет обычной древесины, изготовления досок. Но если заняться глубокой переработкой кроны, коры, то с одного дерева можно получить до 500-600 тыс. руб. дохода. Хвою можно перерабатывать в фитонциды для кормовых добавок, ветки и горбыль используются для получения древесного угля. Береза дает бетулин, который используется для лечения онкологических заболеваний.

В Сыктывкаре на основе продуктов глубокой переработки леса разрабатывают технологии, которые могут стать основой новых органических антибиотиков. У нас один скипидар, а за рубежом из этого скипидара делают 360 различных компонентов. И это мы говорим только про лес, а МТК могут работать в самых разных отраслях народного хозяйства.

Нижегородская область может получать дополнительную прибыль от инновационных разработок МТК. Никто сейчас не скажет, сколько средств регион получил налогами от нематериальных активов, какие у нас есть патенты на новые разработки. МТК, получая этот статус на три года, должно вывести на рынок инновационную продукцию, а не хранить патенты в сундуке без пользы. Поэтому нужна и система отчетности в том, как были использована грантовая поддержка, какие продукты и технологии с помощью бюджета пошли в продажу.

Записал Иван Сергеев