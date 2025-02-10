Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Петербург вошел в топ-10 регионов РФ по доступности бензина

Петербург стал девятым в рейтинге российских регионов по доступности бензина, сообщает РИА Новости. За минувший год стоимость марки АИ-92 подорожала в городе на Неве до 55,78 рубля за литр (9,7%). На среднюю месячную зарплату в мегаполисе можно приобрести 1636 литров бензина.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше всего топлива могут позволить себе жители Москвы — 2421 литра. Следом расположились Ямало-Ненецкий автономный округ (2414) и Чукотка (2296). Для сравнения, Ленобласть в этом списке занимает лишь 19-е место, на среднюю зарплату в регионе можно купить 1234 литра. Тяжелее всего ситуация в Дагестане (676), Чечне (653) и Ингушетии (625).

В целом по России марка АИ-92 подорожала на 9,8% до 55,18 рубля за литр. Рост цен на бензин немного превысил инфляцию, однако за счет роста зарплат топливо стало более доступным.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что премиальный бренд Avatr начнет продавать свои электрокары в четырех петербургских дилерских центрах. Первая модель Avatr 11 появится в шоу-румах уже в конце февраля этого года.

Андрей Маркелов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...