Петербург вошел в топ-10 регионов РФ по доступности бензина

Петербург стал девятым в рейтинге российских регионов по доступности бензина, сообщает РИА Новости. За минувший год стоимость марки АИ-92 подорожала в городе на Неве до 55,78 рубля за литр (9,7%). На среднюю месячную зарплату в мегаполисе можно приобрести 1636 литров бензина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше всего топлива могут позволить себе жители Москвы — 2421 литра. Следом расположились Ямало-Ненецкий автономный округ (2414) и Чукотка (2296). Для сравнения, Ленобласть в этом списке занимает лишь 19-е место, на среднюю зарплату в регионе можно купить 1234 литра. Тяжелее всего ситуация в Дагестане (676), Чечне (653) и Ингушетии (625).

В целом по России марка АИ-92 подорожала на 9,8% до 55,18 рубля за литр. Рост цен на бензин немного превысил инфляцию, однако за счет роста зарплат топливо стало более доступным.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что премиальный бренд Avatr начнет продавать свои электрокары в четырех петербургских дилерских центрах. Первая модель Avatr 11 появится в шоу-румах уже в конце февраля этого года.

Андрей Маркелов