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Около 70 тагильчан скончались от передозировки наркотиками в 2024 году

В течение 2024 года в Нижнем Тагиле в результате передозировки наркотиками скончались 67 человек, следует из данных мониторинга наркоситуации на территории города. Количество умерших по этой причине снизилось — в 2023 году скончался 81 тагильчанин.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На учете в больницах в 2024 году стояло 1073 человека с диагнозом «наркомания», из них 208 женщин — на 2023 год наркоманами были признаны 976 человек. Количество ВИЧ-инфицированных лиц составляет 4304 человек, из них 14% — 43 жителя — заразились после введения наркотиков внутривенно.

У полиции на учете стояли 4763 человека за употребление наркотиков, к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ привлечены 657 жителей. За год в Нижнем Тагиле было изъято свыше 20 кг наркотиков, из них около 13,8 кг — синтетические вещества, также у тагильчан находили героин, каннабис, гашиш, амфетамин, а также около 2,5 кг других веществ.

Напомним, за 2024 год в Свердловской области сотрудники полиции пресекли 6943 преступлений, связанных с наркотиками, что на 34,4% больше, чем за предыдущий год, всего изъято 186,5 кг запрещенных веществ.

Ирина Пичурина

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