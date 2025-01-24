В Свердловской области за год пресекли почти 7 тыс. наркопреступлений

За 2024 год в Свердловской области сотрудники полиции пресекли 6943 преступлений, связанных с наркотиками, что на 34,4% больше, чем за предыдущий год, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых по итогам отчета ведомства по борьбе с преступностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Эффективность работы по выявлению случаев сбыта наркотиков повысилась на 55,9%, зафиксировано 4973 случая, при этом всего за год изъято 186,5 кг запрещенных веществ. К уголовной ответственности привлечено 2483 лица, включая 647 сбытчиков, прекращена деятельность 10 нарколабораторий и 12 притонов, а также изъято 2953 единицы боеприпасов, 27 кг взрывчатых веществ и 45 единиц огнестрельного оружия.

Напомним, главное управление МВД по Свердловской области подвело итоги своей работы за 2024 год на расширенном заседании коллегии под председательством начальника ГУ МВД генерал-лейтенанта Александра Мешкова. Согласно докладу начальника штаба Станислава Каргаева, за год в регионе учли 48,5 тыс. уголовно наказуемых деяний, что на 2,4% меньше по сравнению с 2023 годом.

Ирина Пичурина