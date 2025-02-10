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В Ростове создан штаб для жителей, чье жилье пострадало из-за обломков БПЛА

В администрации Первомайского района Ростова создан штаб для жителей, у которых было повреждено жилье в результате падения обломков БПЛА в ночь на 8 февраля. Об этом сообщает телеканал «ДОН 24» со ссылкой на замглаву администрации Ростова по ЖКХ Станислава Марченко.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Собственники жилья могут обращаться в штаб для получения информации и решения вопросов, связанных с замерами поврежденных оконных рам и стекол.

Станислав Марченко пояснил, что не все квартиры оказались доступны для обследования, поэтому был создан штаб. «В некоторые квартиры мы попасть не можем, потому что люди переехали к родственникам или друзьям. Двери закрыли, и контактов никаких», — сказал он.

Как писал «Ъ-Ростов», в ночь на 8 февраля над Ростовской областью, в том числе донской столицей силы ПВО сбили 18 БПЛА. В Первомайском районе Ростова в результате воздушной атаки повредились окна, а также оконные рамы в 14 многоквартирных домах. Из одной многоэтажки были эвакуированы 68 жильцов.

Анастасия Казуков

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