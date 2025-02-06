В Петербурге объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за тумана и гололеда

В Петербурге снова ухудшатся погодные условия. В связи с этим, по информации Росгидрометцентра, с 21:00 четверга, 6 февраля, до 13:00 пятницы, 7 февраля на территории города объявляется «желтый» уровень опасности из-за тумана.

Кроме того, данный режим также будет действовать с 18:00 четверга, 6 февраля, до 12:00 субботы, 8 февраля, по причине возможных гололедно-изморозевых отложений. На дорогах местами гололедица, предупреждают синоптики.

В администрации Петербурга попросили автомобилистов соблюдать особую бдительность и по возможности воздержаться от поездок на личном транспорте в связи с высоким риском ДТП. Также предельную осторожность следует соблюдать пешеходам, отметили в Смольном.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Ленобласти более 30 деревень остались без электричества после снегопада.

Андрей Цедрик