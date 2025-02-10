«Енисей» и «Кузбасс» выиграли свои матчи в российском волейбольном чемпионате

Завершившийся в минувшие выходные 25-й тур российской мужской волейбольной PARI Суперлиги оказался самым удачным для сибирских команд турнира. Все они одержали победы со счетом 3:0.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Последней из команд, представляющих Сибирский федеральный округ, на площадку вышел красноярский «Енисей». Он обыграл дома «Факел Ямал» из Нового Уренгоя. 15 очков принес хозяевам доигровщик Максим Бочаров.

Днем ранее в Кемерове местный «Кузбасс» победил в трех партиях «Оренбуржье». Напомним, открывая тур, новосибирский «Локомотив» обыграл с «сухим» счетом в Уфе «Динамо-Урал».

В турнирной таблице «Локомотив» идет на втором месте, отставая от «Зенита-Казань» на 11 очков и опережая «Зенит» из Санкт-Петербурга на два.

Валерий Лавский