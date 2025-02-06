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В волейбольном первенстве новосибирский «Локомотив» добился победы в Уфе

Волейболисты новосибирского «Локомотива» одержали победу над «Динамо-Урал». Матч 25-го тура российской PARI Суперлиги состоялся в Уфе 5 февраля.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лишь в первом сете хозяева оказали упорное сопротивление. В дальнейшем железнодорожники уверенно довели игру до «сухой» победы: 3:0 (27:25, 25:22, 25:14). Самым результативным в составе гостей стал доигровщик Омар Курбанов, набравший 11 очков. «Локомотив» закрепился на втором месте в турнирной таблице. Он опережает идущее третьим белгородское «Белогорье» на четыре очка.

Это был первый матч 25-го тура. Кемеровский «Кузбасс» 8 февраля сыграет дома с «Оренбуржьем», а на следующий день красноярский «Енисей» будет принимать «Факел Ямал» из Нового Уренгоя.

Валерий Лавский

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