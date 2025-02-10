В Приморье 14 человек пострадали в ДТП с лесовозом и автобусом

В Чугуевском округе Приморского края произошла авария с участием лесовоза и маршрутного автобуса, сообщила пресс-служба УМВД региона. По предварительной информации, в ДТП пострадали 14 человек, их доставляют в больницу.

Прокуратура Приморья начала проверку по факту ДТП. Предварительно, причиной аварии стал занос груженного прицепа лесовоза во время поворота. По обеим полосам участка дороги «Уборка-Самарка-Ариадное» временно ограничено движение транспорта.

«Прокуратура Чугуевского района организовала проверку, по результатам которой даст оценку как соблюдению требований закона, при перевозке грузов, так и содержанию дорожного полотна в месте аварии»,— сказано в сообщении прокуратуры региона в Telegram.