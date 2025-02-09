Водитель в Чувашии получил срок за ДТП, в котором погиб ребенок

Автомобилиста, насмерть сбившего 10-летнюю девочку на КамАЗе в поселке Урмары в Чувашии, приговорили к 1 году 6 месяцам тюрьмы с лишением права на управление транспортом на 2 года. Об этом сообщает прокуратура республики.

По материалам дела, 26 декабря 2023 года мужчина на перекрестке улиц Заводская и Молодежная поселка Урмары не убедился в отсутствии пешеходов и начал движение, наехав на одну из девочек, переходивших дорогу. От полученных травм она скончалась.

Подсудимый не признал вины, заявив, что не видел переходящего дорогу ребенка. Он также частично возместил моральный ущерб родителям погибшей.

Прокуратура Чувашии изучает приговор на предмет справедливости назначенного наказания.

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Дарья Сайфиева