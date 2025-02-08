В Тукаевском районе Татарстана в ДТП погиб человек

Сегодня, 8 февраля, в Тукаевском районе Татарстана на 15-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово произошло ДТП, в котором погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Татарстана.

По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2110 потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Renault Sentos. От удара ВАЗ отбросило на другой автомобиль — KIA Spectra.

В результате ДТП мужчина за рулем ВАЗ-2110 скончался на месте происшествия до прибытия бригады медицинских работников. Водитель Renault получил различные травмы, а водитель KIA серьезно не пострадал.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины случившегося на месте происшествия. Организована проверка для установления причин и обстоятельств аварии. Ход проверки взят на контроль прокуратурой.

Артём Дергунов