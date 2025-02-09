В Мостовском районе Кубани мать и трое детей пострадали в ДТП

Жительница Успенского района, находясь за рулем отечественного автомобиля, съехала с трассы и на скорости врезалась в опорный столб дорожного знака. Как сообщает ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, авария случилась вечером 8 февраля на автодороге «Мостовской—Ходзь».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / mvd_23 Фото: t.me / mvd_23

В ДТП помимо водителя пострадали трое несовершеннолетних детей 2024-го, 2022-го и 2014 года рождения. Все четверо пострадавших с различными травмами были госпитализированы в Лабинскую ЦРБ. Выясняются все обстоятельства происшествия.

В Красноармейском районе на трассе Краснодар — Славянск-на-Кубани — Темрюк пассажирский автобус King Long врезался в стоящий большегруз Volvo с полуприцепом, и сбил его водителя, стоявшего около грузовика.

Андрей Николаев